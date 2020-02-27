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Прогноз и анонс на матч Лиги Европы Бенфика – Шахтер
27.02.2020 17:00
Сегодня, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный поединок между Бенфикой и Шахтером. Первая игра завершилась победой донецкого клуба 2:1 на своем поле, сообщает НВ.
Британская контора William Hill считает, что фаворит матча — Бенфика, победа которой соответствует коэффициенту 1,85, в то время, как успех Шахтера — 4,00. Коэффициент на ничью оценивается в 3,70.
Австрийская Bwin еще больше верит в победу Бенфики — соответствующий коэффициент равен 1,83, и еще меньше коллег верит в выигрыш Шахтера — 4,33, тогда как ничья оценивается в те же 3,70.
Прямая трансляция матча "Бенфика" - "Шахтер" будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Теги: прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Шахтёр", анонс
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