- "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы08:00
- Прогноз и анонс на матч Лиги Европы Бенфика – Шахтер17:00
- Коронавирус вмешался в Лигу Европы13:00
- УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера14:00
- VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной11:00
- Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом08:00
- Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш17:00
- "Шахтер" начал плей-офф Лиги Европы с победы над "Бенфикой" (ВИДЕО)08:00
- Где смотреть матч Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика"09:00
- Сервис OLL.TV не справился с наплывом футбольных болельщиков12:00
"Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" по сумме двух матчей 1/16 финала Лиги Европы пробился в следующую стадию турнира, сообщает Украинская правда.
После победы 2:1 в Харькове над португальской "Бенфикой" в ответном матче в Лиссабоне горняки закончили игру с ничейным счетом 3:3.
С первых минут "Бенфика" прижала "Шахтер" на своей половине поля. Уже на девятой минуте после удара Пиццы с линии штрафной в угол ворот хозяева поля повели в счете – 1:0.
"Шахтер" ответил довольно быстро. Через три минуты после прострела с фланга Додо Рубен Диаш в борьбе с Жуниором Мораесом забивает в свои ворота – 1:1.
На 20-й минуте после удара Исмаили с угла вратарской мяч попадает в штангу.
На 36-й минуте "Бенфика" снова выходит вперед. После подачи углового Диаш перепрыгнул Николая Матвиенко и ударом головой пробил Андрея Пятова – 2:1.
Старт второго тайма "Шахтер" также провалил. Матвиенко начудил с поперечной передачей на Пятова, и Диего Соуза дает пас свободному Рафе Сильве, который ударом в верхний угол ворот делает счет 3:1.
Впрочем, долго праздновать гол португальцам не удалось. На 49-й минуте после подачи углового Тарас Степаненко ударом головой делает счет 3:2, и это уже проходной балл для "Шахтера".
В дальнейшем "Бенфика" атаковала, била по воротам, но "Шахтер" уже поймал свой результат и игру.
На 71-й минуте после удара Алана Патрика с 18 метров "Шахтер" сравнивает счет в матче – 3:3.
Еще на два гола в этой игре "Бенфика" не наиграла, и даже на один уже не хватило ни сил, ни везения.
Теги: Лига Чемпионов, ничья, ФК "Шахтёр"
- "Шахтер" и "Ювентус" разошлись вничью
- "Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)
- "Динамо"-"Порту": Прощай, Лига чемпионов?
- Шахтер оформил боевую ничью в Загребе (ВИДЕО)
- Первый матч в плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью
- Лига чемпионов: "Шахтер" и "Боруссия" разошлись боевой ничьей
- В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка16:00
- На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 февраля11:00
- Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе14:00
- В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля10:00
- В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта15:00
- В "ДНР" придумали новую "государственную награду"12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля10:00
- В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт15:00
- "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы08:00
- Прогноз и анонс на матч Лиги Европы Бенфика – Шахтер17:00
- В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка16:00
- На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО15:00
- Партия "Голос" представила стратегию "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма14:00
- Астрономы обнаружили второй спутник Земли13:00
- Россия отправит на Евровидение-2020 певца из Запорожья12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 февраля11:00
- В СНБО заявили, что все эвакуированные из Уханя украинцы здоровы10:00
- В Киеве неизвестный ограбил отделение Новой почты (ВИДЕО)09:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП
- В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта
- Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе
- В "ДНР" придумали новую "государственную награду"
- На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 февраля
- В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка
- Коронавирус обнаружен в соседней с Украиной стране