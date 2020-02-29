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Украина завоевала золото чемпионата Европы по биатлону
29.02.2020 13:00
Сборная Украины завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах, Беларусь, сообщает РБК-Украина.
"Сине-желтую" команду представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Всю гонку наша команда боролась за победу с хозяевами чемпионата сборной Беларуси, которая в итоге финишировала четвертой. Второй финишную линию пересекли представители России. Бронзовую награду получили биатлонисты из Норвегии.
Таким образом, на чемпионате Европы Украина завоевала уже четыре медали (одну золотую, одну серебряную и две бронзовые).
Теги: золото, Чемпионат Европы, биатлон, Сборная Украины
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