Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ

01.03.2020 16:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ

Луганская "Заря" в рамках 20-го тура УПЛ в Запорожье обыграла донецкий "Олимпик", сообщает Телеграф.
Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды не смогли поразить ворота соперников.
Во втором тайме игроки Скрипника начали играть более активно, все это привело к тому, что на 77-й минуте Владислав Кабаев открыл счет. До конца матча "Олимпик" так и не смог отыграться.
Эта победа позволила луганскому коллективу выйти на второе место в турнирной таблице УПЛ и обойти киевское "Динамо", которое свой матч отчетного тура проиграло "Днепру".



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Динамо" Киев, ФК "Заря"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх