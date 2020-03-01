"Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ

01.03.2020 16:21

Луганская "Заря" в рамках 20-го тура УПЛ в Запорожье обыграла донецкий "Олимпик", сообщает Телеграф.

Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды не смогли поразить ворота соперников.

Во втором тайме игроки Скрипника начали играть более активно, все это привело к тому, что на 77-й минуте Владислав Кабаев открыл счет. До конца матча "Олимпик" так и не смог отыграться.

Эта победа позволила луганскому коллективу выйти на второе место в турнирной таблице УПЛ и обойти киевское "Динамо", которое свой матч отчетного тура проиграло "Днепру".