Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/21

03.03.2020 16:00

Сегодня в Амстердаме состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций, в которой команда Андрея Шевченко узнает Трех своих соперников по квартету, сообщает Sport.ua.

В прошлом розыгрыше турнира, который был дебютным, Украина пробилась в элитный Дивизион A, а при жеребьевке будет в 3-й корзине. Команда получит по одному сопернику из оставшихся корзин.

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в Дивизион B.

Сам групповой этап скоротечный: сборная Украины проведет 6 туров с 3-го сентября по 17-е ноября.

В прямом эфире транслировать жеребьевку Лиги наций будет телеканал "Футбол 1". Начало в 19:00.