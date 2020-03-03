- Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/2116:00
- "Шахтер" сенсационно проиграл в Полтаве (ВИДЕО)09:00
- "Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ17:00
- Украина завоевала золото чемпионата Европы по биатлону13:00
- Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы17:00
- "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Прогноз и анонс на матч Лиги Европы Бенфика – Шахтер17:00
- Коронавирус вмешался в Лигу Европы13:00
- УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера14:00
- VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной11:00
Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/21
Сегодня в Амстердаме состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций, в которой команда Андрея Шевченко узнает Трех своих соперников по квартету, сообщает Sport.ua.
В прошлом розыгрыше турнира, который был дебютным, Украина пробилась в элитный Дивизион A, а при жеребьевке будет в 3-й корзине. Команда получит по одному сопернику из оставшихся корзин.
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.
Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в Дивизион B.
Сам групповой этап скоротечный: сборная Украины проведет 6 туров с 3-го сентября по 17-е ноября.
В прямом эфире транслировать жеребьевку Лиги наций будет телеканал "Футбол 1". Начало в 19:00.
Теги: трансляция, жеребьевка, Лига Европы
- СНБО: "Трансляция российских каналов запрещена. Может, заблокируем доступ к сайтам РФ" (ВИДЕО)
- «Шахтеру» ехать в село
- "Шахтер" в Турции разгромил "Сивасспор"!
- Сегодня на donbass.ua on-line трансляция футбольного матча "Шахтер" - "Тоттенхэм"
- С Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым
- Новый сезон чемпионата Украины по футболу: все матчи
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/2116:00
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ15:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе13:30
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- В Китае для борьбы с коронавирусом задействовали искусственный интеллект12:00
- Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)11:30
- Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для ОРДЛО09:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки