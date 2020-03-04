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Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/21

04.03.2020 11:00
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Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/21

Вчера, 3 марта 2020 года, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2020/21. Команда Андрея Шевченко узнала своих оппонентов на топ-матчи этой осенью, сообщает "Футбол 24".
Итог жеребьевки в Лиге А:
Первая группа: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды.
Вторая группа: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.
Третья группа: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.
Четвертая группа: Германия, Украина, Испания, Швейцария.
Матчи группового этапа Лиги наций состоятся осенью 2020 года, а финальная стадия запланирована на лето 2021-го. Этот турнир будет иметь влияние на европейскую квалификацию к чемпионату мира-2022 – может стать запасным вариантом для тех, кто провалит отбор.



Теги: футбол, жеребьевка, Сборная Украины, Лига Наций
 
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