Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Япония подсчитала убытки в случае отмены Олимпиады

07.03.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Япония подсчитала убытки в случае отмены Олимпиады

Отмена летних Олимпийских Игр 2020 года в Токио будет стоить японской экономике более 74 миллиардов долларов по текущему курсу. Об этом в субботу, 7 марта, сообщило агентство Kyodo, передает Корреспондент.net.
Японская финансовая компания Nikko Securities, подсчитала, что отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса сократит рост валового внутреннего продукта страны на 1,4 процента в годовом исчислении. При этом доходы японских корпораций упадут на 24,4 процента.
В Японии надеются, что распространение инфекции будет возможно остановить к лету этого года. В противном случае летние Олимпийские игры могут отменить.



Теги: Япония, вирус, олимпиада, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх