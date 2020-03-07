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Япония подсчитала убытки в случае отмены Олимпиады
07.03.2020 15:00
Отмена летних Олимпийских Игр 2020 года в Токио будет стоить японской экономике более 74 миллиардов долларов по текущему курсу. Об этом в субботу, 7 марта, сообщило агентство Kyodo, передает Корреспондент.net.
Японская финансовая компания Nikko Securities, подсчитала, что отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса сократит рост валового внутреннего продукта страны на 1,4 процента в годовом исчислении. При этом доходы японских корпораций упадут на 24,4 процента.
В Японии надеются, что распространение инфекции будет возможно остановить к лету этого года. В противном случае летние Олимпийские игры могут отменить.
Теги: Япония, вирус, олимпиада, COVID-19
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