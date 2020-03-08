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Ломаченко назвал дату своего следующего боя
08.03.2020 14:00
Чемпион WBC, WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко в своем Instagram анонсировал свой следующий бой, назвав его дату и призвав поддержать его 30 мая, сообщает iSport.ua.
"Будь частью команды Ломаченко 30 мая", – написал Ломаченко.
Следующий поединок Василий Ломаченко должен провести против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса в США. Вероятно, в Нью-Йорке. Официально поединок еще не был объявлен.
Теги: дата, бой, Василий Ломаченко
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