Ломаченко назвал дату своего следующего боя

08.03.2020 14:00

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко в своем Instagram анонсировал свой следующий бой, назвав его дату и призвав поддержать его 30 мая, сообщает iSport.ua.

"Будь частью команды Ломаченко 30 мая", – написал Ломаченко.

Следующий поединок Василий Ломаченко должен провести против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса в США. Вероятно, в Нью-Йорке. Официально поединок еще не был объявлен.