Новичок Премьер-лиги едва не отобрал очки у "Шахтера" (ВИДЕО)

09.03.2020 09:00

"Шахтер" на выезде победил "Колос" (4:3) в матче 22-го тура Favbet Лиги, сообщает sportarena.com.

Горняки повели в счете в начале матча — Тайсон уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте Жуниор Мораес удвоил преимущество "Шахтера". "Колос" еще до перерыва сократил отставание усилиями Вадима Милько.

На 60-й минуте Тете забил третий гол гостей в поединке. Однако "Колос" не сдался и сумел отыграться. В середине второго тайма Виталий Гавриш реализовал пенальти, а спустя девять минут Милько сравнял счет.

И все-таки горнякам в концовке матча удалось вырвать победу. Мораес замкнул прострел Исмаили и принес команде Луиша Каштру три очка. "Шахтер" доигрывал встречу в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Маркос Антонио.