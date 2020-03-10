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Поединок "Вольфсбург" — "Шахтер" пройдет без зрителей
10.03.2020 17:00
Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который должен состояться в Германии в четверг, 12-го марта, пройдет без зрителей, передает SPORT.UA.
Такое решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.
Официальный сайт немецкого клуба сообщает, что решение о проведении игры без зрителей принято на основании рекомендаций Федерального министерства здравоохранения Германии. Средства от приобретения билетов будут возвращены болельщикам.
Ответный поединок «Шахтер» — «Вольфсбург» должен состояться в Харькове в четверг, 19-го марта. Билеты на него пока что находятся в свободной продаже.
Теги: вирус, болельщик, Лига Европы,
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