"Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" (ВИДЕО)

13.03.2020 09:00

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1, сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за пандемии коронавируса встреча "Вольфсбурга" и "Шахтера" прошла без зрителей.

Счет в матче на 17 минуте открыли горняки, гол на счету Жуниора Мораеса. В начале второго тайма "Вольфсбург" сравнял счет, на 48 минуте с углового отличился Брукс. Победный гол "Шахтер" забил на 73 минуте (Маркос Антонио).

Следует отметить, что на 45 минуте игрок "Вольсбурга" Вегорст не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 19 марта в Харькове.