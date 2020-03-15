Последние новости раздела
- Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" перенесен на неопределенный срок11:00
- В Греции из-за коронавируса отменили эстафету Олимпийского огня17:00
- "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" (ВИДЕО)09:00
- "Вольфсбург" – "Шахтер": анонс и прогноз на матч15:00
- Зрителей футбольного матча Польша - Украина попросили сдать билеты09:00
- Поединок "Вольфсбург" — "Шахтер" пройдет без зрителей17:00
- Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA12:00
- Новичок Премьер-лиги едва не отобрал очки у "Шахтера" (ВИДЕО)09:00
- Ломаченко назвал дату своего следующего боя14:00
- Япония подсчитала убытки в случае отмены Олимпиады15:00
Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" перенесен на неопределенный срок
15.03.2020 11:00
В связи с распространением опасного коронавируса ответная игра 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург", которая должна была состояться в Харькове 19 марта, отложена. Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера" в субботу, 14 марта, передает интернет-издание "ВЕСТИ".
"ФК "Шахтер" получил соответствующее письмо от УЕФА. Решение о дате проведения матча будет вынесено позже", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что приобретенные ранее билеты на матч остаются действительными.
Теги: матч, перенос, Лига Европы, ФК "Шахтёр", COVID-19
- В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса15:00
- В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта11:00
- Первое подозрение на коронавирус зафиксировано на Луганщине09:00
- В ОРДО опровергли заявление Авакова об эпидемии COVID-19 в Горловке15:00
- В Донецкой области не оказалось оборудования для выявления СОVID-1911:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 марта10:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО 7 грузовиков с продуктами и средствами гигиены14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 марта10:00
- В Минске договорились об обмене пленными и открытии новых КПВВ на Донбассе08:00
- Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" перенесен на неопределенный срок11:00
- Сегодня в Украине существенно похолодает09:00
- В Греции из-за коронавируса отменили эстафету Олимпийского огня17:00
- Украина закрывает границы для самолетов, поездов и автобусов16:00
- В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса15:00
- Лидер группы ТIК стал ведущим кулинарного шоу14:00
- В Италии резко возросла смертность от COVID-1913:00
- В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта11:00
- Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса (ВИДЕО)10:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта
- В ОРДО опровергли заявление Авакова об эпидемии COVID-19 в Горловке
- В Минске договорились об обмене пленными и открытии новых КПВВ на Донбассе
- В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
- Через 48 часов Украина закроет границы для иностранных граждан
- Украина закрывает границы для самолетов, поездов и автобусов
- Создана онлайн-карта мониторинга COVID-19 в Украине