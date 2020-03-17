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УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год

17.03.2020 16:00
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УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы из-за коронавируса, сообщает НВ.
Турнир перенесен на 2021 год. Пройдет он с 11 июня по 11 июля. Как и планировалось, игры будут принимать 12 городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам.
На такое решение руководство европейского футбола пошло, чтобы дать возможность доиграть клубный сезон, который ранее ушел на вынужденный перерыв.
Принято оно было после сегодняшней видеоконференции, в которой приняли участие все 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, члены правления Ассоциации европейских клубов, представители европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro.



Теги: УЕФА, Чемпионат Европы, перенос, COVID-19
 
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