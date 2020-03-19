Олимпийский огонь передали оргкомитету Игр-2020

19.03.2020 16:00

В Греции состоялась церемония передачи огня оргкомитету Олимпийских Игр-2020. Из-за эпидемии коронавируса она прошла без зрителей и журналистов, сообщает Корреспондент.net.

Торжественная церемония прошла в Афинах на стадионе "Панатинаикос", где в 1896 году состоялись первые Олимпийские игры в современной истории.

Следует отметить, что по последним данным МОК не намерен отменять или переносить Олимпийские игры в Токио.