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ФК "Александрия" пожертвовал 5 млн гривен на борьбу с коронавирусом
21.03.2020 15:00
Сергей Кузьменко
Клуб УПЛ «Александрия» присоединился к борьбе с коронавирусом. Клуб закупил аппаратуру для трех больниц Кировоградской области на сумму более 5 миллионов гривен, сообщает Sport.ua.
«Удалось отыскать надежных поставщиков и приобрести для детской областной больницы столь необходимый аппарат искусственной вентиляции легких. Нам сообщили, что его уже установили. Это основное медицинское учреждение, где лечат детей со всей Кировоградщины, поэтому дополнительное оборудование всегда актуально.
Сейчас время поддерживать друг друга. Безопасность и спокойствие – это те вещи, которые нам необходимы сегодня. Будьте здоровы и берегите себя», - заявил президент клуба Сергей Кузьменко.
Теги: футбол, Александрия, COVID-19
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