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Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде

23.03.2020 11:00
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Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде

Сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на Олимпиаду в Токио, если она состоится летом этого года, сообщает sportarena.com.
В Национальных олимпийских комитетах двух стран опасаются угрозы распространения пандемии коронавируса во время Олимпийских Игр.
В то же время, обе страны готовы продолжать подготовку к Олимпиаде, если будет принято ее решение о переносе на 2021 год.


 
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