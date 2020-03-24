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Олимпиаду в Токио официально перенесли на 2021 год

24.03.2020 17:00
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Олимпиаду в Токио официально перенесли на 2021 год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года, сообщает агентство "Киодо". Решение связано со вспышкой коронавируса в мире, информирует Цензор.НЕТ.
"Абэ (сказал. - Ред.), что Япония и МОК согласны отложить Олимпиаду этого лета в Токио", - отмечает агентство.
"Абэ сказал, что он планирует провести Олимпийские игры в Токио до лета 2021 года", - сообщило "Киодо".
Вскоре, с официальным заявлением выступил Международный олимпийский комитет.
"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года" - говорится в заявлении. Здесь также подчеркивается необходимость "защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества".



Теги: Токио, олимпиада, перенос, COVID-19
 
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