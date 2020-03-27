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ФИФА наполовину сократит зарплаты футболистов
27.03.2020 16:00
Руководство ФИФА на совещании с представителями клубов попросило игроков согласиться на понижение зарплаты на 50% во время остановки сезона, сообщает телеканал 112 Украина.
Из-за пандемии коронавируса спортивный сезон прерван, и неизвестно, когда его можно будет возобновить. В ФИФА пытаются уменьшить затраты клубов. Одним из главных условий, предложенных ФИФА, было уменьшение зарплат в два раза. Кроме этого, ФИФА хочет обязать клубы не учитывать нынешнюю паузу в контрактах игроков.
Дополнительно планируется создание фонда, куда будут вносить деньги ФИФА, конфедерации, федерации, все футболисты, спонсоры и телевизионные сети. Фонд станет гарантией того, что футбол сохранит свою нынешнюю структуру.
Теги: ФИФА, зарплата, сокращение, футболист
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