В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом

28.03.2020 17:00

В испанской «Валенсии» масштабное заражение коронавирусом среди футболистов и персонала клуба, передает XSPORT.ua.

Как сообщает Marca, заражены 25 человек, среди них 10 футболистов главной команды и 15 представителей персонала. Руководство испанского клуба решило не разглашать имена заразившихся.