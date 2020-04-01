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УЕФА наказал "Шахтер" и "Бенфику" за нарушение регламента Лиги Европы

01.04.2020 15:00
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УЕФА наказал "Шахтер" и "Бенфику" за нарушение регламента Лиги Европы

Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА проанализировал соблюдение регламента организации при проведении первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой», который состоялся 20 февраля в Харькове, сообщает Sport.ua.
По итогам рассмотрения было вынесено решение предупредить «Шахтер» и лично его главного тренера Луиша Каштру об ответственности за поздний старт матча. Кроме того, на донецкий клуб возложена ответственность о доведении этого решения до ведома своего наставника.
Что касается «Бенфики», то в УЕФА решили оштрафовать португальский клуб на 10 тысяч евро и обязать оплатить указанную сумму в течение 90 дней с момента вынесения решения. Мотивация такого решения – ответственность за поздний старт. Как сообщает португальская пресса, делегация «Бенфики» не прибыла в отведенный срок на стадион «Металлист», из-за чего клуб был оштрафован, а его главный тренер Бруну Лаже, как и коллега из «Шахтера», получил предупреждение за поздний старт.



Теги: УЕФА, Лига Европы, наказание, ФК "Шахтёр"
 
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