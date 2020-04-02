Российский тренер, общавшийся с Усиком, заболел COVID-19

02.04.2020 16:00

Российский тренер Антон Кадушин заразился коронавирусом. Предположительно это случилось во время лицензионного олимпийского турнира в Лондоне по боксу, который был прерван 16 марта, сообщает SPORT.UA.

Отметим, первые симптомы у тренера появились 25 марта, а 28 марта диагноз был подтвержден.

Любопытно, что в Лондоне Кадушин встречался с украинским боксером Александром Усиком и тогда утверждал, что никакого коронавируса не существует, а есть только «хэппивирус».