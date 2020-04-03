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UEFA призвал страны-участницы доиграть чемпионаты
UEFA сообщил в письменном виде 55 членам-ассоциациям, включая лиги и клубы, изъяснив ситуацию с возможным вариантом досрочного завершения национальных первенств из-за пандемии коронавируса, передает XSPORT.ua.
В сообщении UEFA призывает руководство европейских лиг полностью не отменять сезон и возобновить проведение матчей, когда это будет безопасно.
«Крайне важно, чтобы даже такое губительное событие, как эпидемия, не помешало тому, чтобы в нашем спорте все решалось на поле и в соответствии с правилами, а все награды должны быть присуждены на основании результатов. Мы уверены, что футбол может быть возобновлен в ближайшие месяцы – на условиях, определенных государственными властями, – и считаем, что любое решение об отмене внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и необоснованным», - говорится в сообщении.
Теги: УЕФА, письмо, чемпионат
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