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Мюнхенская «Бавария» возобновила тренировки
06.04.2020 15:00
Футболисты действующего чемпиона Германии мюнхенской «Баварии» вернулись к тренировкам после вызванного пандемией COVID-19 перерыва, сообщает XSPORT.ua.
Фото с занятий на базе опубликовал Twitter-аккаунт B/R Football.
Упражнения игроки выполняли исключительно индивидуально и старались соблюдать социальную дистанцию в несколько метров.
В клубе заверили, что решение было согласовано с властями, но призвали болельщиков воздержаться от посещения базы.
Теги: футбол, тренировка, Бавария
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