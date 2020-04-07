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Минюст США назвал чиновников ФИФА, подкупленных Россией

07.04.2020 13:00
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Минюст США назвал чиновников ФИФА, подкупленных Россией

Министерство юстиции США выступило с обвинением России и Катара в подкупе бывших чиновников ФИФА ради получения права проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно, сообщает Корреспондент.net.
После нескольких лет расследований было собрано доказательства в подкупе бывшего футбольного чиновника Джека Уорнера из Тринидад и Тобаго (бывший вице-президент ФИФА), который получил 5 миллионов долларов через ряд подставных компаний, чтобы он проголосовал за Россию. На его счет в банке в Тринидад и Тобаго на протяжении 6 месяцев было сделано более 20 переводов.
Также назван гватемальский футбольный чиновник Рафаэль Сальгуэро, который в 2016 году признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве. Он получил 1 миллион долларов, чтобы отдать свой голос России.
От Катара взятки получили экс-президент бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра и бывший президент КОНМЕБОЛ Николас Леос.



Теги: Россия, ФИФА, взятка, чиновник
 
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