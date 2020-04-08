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Домашний стадион "Шахтера" могут превратить в полевой госпиталь
08.04.2020 14:00
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил о возможности превратить стадион ОСК «Металлист» в госпиталь для больных коронавирусомв случае крайней необходимости, сообщает XSPORT.ua.
«Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем «Металлисте». Мы уже группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть, сделать такой госпиталь», - сказал он.
Теги: госпиталь, стадион, ФК "Шахтёр", COVID-19
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