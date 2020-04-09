IFAB изменил правила игры рукой

09.04.2020 15:00

Занимающийся разработкой футбольных правил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил и уточнил некоторые пункты правил, сообщает football.ua.

Так, теперь эпизоды будут трактоваться как "игра рукой", если мяч попал футболисту в руку ниже линии подмышки.

Кроме того, нарушение из-за случайного попадания мяча в руку атакующему футболисту будет считаться только если оно случится сразу перед голевым моментом или голом.

Также внесены коррективы и в определение офсайда. Футболист атакующей команды более не будет находится в положении "вне игры", если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, находящемуся за линией последнего защитника.