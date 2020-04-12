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Украинский комментатор предложил доиграть футбольный чемпионат в Николаеве
Комментатор телеканалов "Футбол 1/2/3" Андрей Столярчук высказался о завершении нынешнего футбольного сезона, передает SPORT.UA.
«Я поддерживаю идею доиграть чемпионат в Николаеве. Но мне не верится, что в Николаевской области так хорошо обстоят дела с вирусом. Как мы знаем, Президент Украины тоже сомневается в достоверности информации на данное время, поэтому направил специализирующиеся органы для проверки региона.
Считаю хорошим вариант для Италии, Англии, Германии и так далее локализировать оставшуюся часть чемпионатов в одном регионе каждой из стран. УЕФА так и хочет развести матчи еврокубков и чемпионатов на разное время, чтобы не было большого перемещения людей по континенту. Если так не сделать, то может получиться, что на старт в чемпионате выйдет 20 команд, а доиграть смогут только 8», – заявил Андрей Столярчук.
Теги: футбол, Николаев, Чемпионат Украины, карантин, COVID-19
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