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Александр Алиев опубликовал результат теста на коронавирус

13.04.2020 12:00
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Александр Алиев опубликовал результат теста на коронавирус

Бывший футболист "Динамо" и сборной Александр Алиев сделал тест на коронавирус. Результатом теста Алиев поделился в своем Instagram. Он оказался отрицательным, сообщает Телеканал новостей «24».
6-го апреля Алиев в своем Instagram рассказал, что стал себя хуже чувствовать после прогулки. У него появилась высокая температура и сухой кашель.
После этого футболист, называвший коронавирус фейком, решил все-таки пройти проверку на COVID-19.



Теги: тест, Алиев, COVID-19
 
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