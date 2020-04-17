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ФК "Динамо" выпустил для фанатов фирменные медицинские маски

17.04.2020 15:00
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ФК "Динамо" выпустил для фанатов фирменные медицинские маски

Киевское «Динамо» запустило продажу оригинальных медицинских масок с символикой клуба, сообщает XSPORT.ua.
Материал: 65 % хлопок 35 % полиэстер.
Цена: 159 грн (в настоящее время на товар актуальна 20 % скидка - цена со скидкой 127 грн).
Маски можно приобрести на сайте www.shop-fcdk.com.



Теги: маска, ФК "Динамо" Киев, COVID-19
 
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