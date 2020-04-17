ФК "Динамо" выпустил для фанатов фирменные медицинские маски

17.04.2020 15:00

Киевское «Динамо» запустило продажу оригинальных медицинских масок с символикой клуба, сообщает XSPORT.ua.

Материал: 65 % хлопок 35 % полиэстер.

Цена: 159 грн (в настоящее время на товар актуальна 20 % скидка - цена со скидкой 127 грн).

Маски можно приобрести на сайте www.shop-fcdk.com.