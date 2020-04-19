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УЕФА назвал дату возобновления еврокубков

19.04.2020 14:00
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УЕФА назвал дату возобновления еврокубков

УЕФА разработал предварительный план доигрывания еврокубков, сообщает "Футбол 24".
Ожидается, что Лига чемпионов и Лига Европы 2019/20 будут завершены в августе - после того, как завершатся национальные чемпионаты.
Ориентировочно 7-8 числа будут проведены ответные матчи 1/8 финала ЛЧ: Барселона – Наполи, Манчестер Сити – Реал, Бавария – Челси и Ювентус – Лион. Первые четвертьфиналы пройдут 11-12 августа, а ответные – 14-15.
Уже через несколько дней планируют провести и полуфиналы самого престижного клубного турнира Европы – 18-19 и 21-22 августа. Как сообщалось ранее, финал будет сыгран 29 августа в Стамбуле, а новый сезон Лиги чемпионов стартует во второй половине октября.



Теги: УЕФА, Лига Чемпионов, карантин, Лига Европы
 
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