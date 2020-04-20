Экс-тренер "Шахтера" вместе с командой отказался от зарплаты на четыре месяца

20.04.2020 13:00

Игроки первой команды Ромы, а также тренер Паулу Фонсека и его штаб приняли решение помочь клубу пережить экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, отказавшись от зарплат на четыре месяца, сообщает football.ua.

"Мы всегда говорили о том, что Рома — это единая семья. И решение отказаться от зарплат на четыре месяца стало подтверждением этому. Этот благородный жест поможет сохранить зарплату работникам клуба. Я горжусь командой и ее тренерским штабом!", – заявил генеральный директор клуба Гвидо Фиенга.





