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В Германии назвали возможную дату возобновления футбольного сезона

21.04.2020 11:00
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В Германии назвали возможную дату возобновления футбольного сезона

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что проведение матчей футбольного чемпионата Германии, приостановленного из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 9 мая, сообщает Корреспондент.net.
"С использованием концепции игр без зрителей, безусловно, это снова возможно. Крайне важно, чтобы риск заражения был минимальным. Организация матчей с 9 мая будет хорошим знаком для миллионов футбольных фанатов, даже если трибуны стадионов останутся пустыми", - сказал Шпан.
Чемпионат Германии был прерван 16 марта после 25-го тура, по итогам которого турнирную таблицу возглавляет мюнхенская Бавария.



Теги: футбол, Германия, карантин, чемпионат
 
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