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Футболисты «Шахтера» возобновили тренировки

24.04.2020 16:00
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Футболисты «Шахтера» возобновили тренировки

Руководство «Шахтера» приняло решение о возобновлении тренировок в условиях пандемии коронавируса, сообщил защитник «горняков» Додо в интервью Globoesporte, передает Футбол 24.
"Первый день тренировок был действительно крутым. Тебе тяжело тренироваться таким образом, не со всеми, а в одиночку и отдельно. Но это то, что ты любишь больше всего, работа с мячом убивает тоску.
Есть четыре спортсмена, и каждый из них находится в квадрате возле углового флажка. Каждый спортсмен стоит в своей зоне. Ты тренируешься один. Мы получаем программу подготовки от тренера через WhatsApp и проводим занятия.
Самое необычное – это отсутствие контакта со спортсменами, раньше мы тренировались вместе каждый день. Сейчас мы тренируемся отдельно. Это плохо. Но ощущение того, что мы любим, – самое лучшее. Даже если это не так, как мы хотели. Возможность тренироваться и бить по мячу – лучшее, что может быть", – сказал Додо.



Теги: тренировка, карантин, ФК "Шахтёр"
 
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