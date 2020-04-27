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Названа возможная дата возобновления Чемпионата Украины по футболу

27.04.2020 13:00
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Названа возможная дата возобновления Чемпионата Украины по футболу

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что Украина не рассматривает другого варианта, кроме как доиграть сезон-2019/20, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации издания, рассматривается несколько вариантов рестарта чемпионата. При самом благоприятном прогнозе развития эпидемиологической ситуации возобновить чемпионат в УПЛ можно будет 13-14 июня и отыграть девять оставшихся туров до 10 июля в недельном цикле игр. Также без сокращения будет возможность проведения игр Кубка Украины.
Перед возобновлением чемпионата у клубов будет как минимум две недели на подготовку к возобновлению поединков. Что касается тренировочного процесса, то после 31 мая, если соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не будет меняться или же будет держаться в рамках 5%, командам будет разрешено заниматься в полноценных составах без ограничений.
Матчи чемпионата Украины были приостановлены с 17 марта. Лидирует в чемпионате «Шахтер», в активе которого 59 очков. На втором месте «Заря» – 36 баллов. Столько же очков и у киевского «Динамо», идущего третьим.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, COVID-19
 
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