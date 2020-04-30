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Сам себе парикмахер: Виталий Кличко показал, как стижется на карантине (ВИДЕО)
30.04.2020 15:00
Мэр Киева Виталий Кличко показал на видео, как он самостоятельно подстригается в условиях карантина, сообщает Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, как Кличко уверенно и ловко использует ножницы и машинку для стрижки. "Утром прихорошился", - подписал видео Виталий Кличко.
Теги: Виталий Кличко, карантин, стрижка
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