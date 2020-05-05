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Nike подарит медикам США и Европы более 30 тысяч пар обуви

05.05.2020 08:00
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Nike подарит медикам США и Европы более 30 тысяч пар обуви

Компания Nike раздаст более 30 тысяч пар обуви медицинским работникам в США и Европе. Таким образом она, совместно с различными спортсменами, решила поблагодарить медиков, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, говорится в пресс-релизе, опубликованном 4 мая, сообщает Корреспондент.net.
Обувь, которую предоставила компания, была специально создана для медперсонала.
В сообщении указано, что к Nike присоединились спортсмены, чтобы помочь пожертвовать 30 тысяч пар обуви "системе здравоохранения и больницам в Чикаго, Лос-Анджелесе, Мемфисе, Нью-Йорке, а также Управлению по вопросам здоровья ветеранов".
"Еще 2,5 тысячи пар пожертвованы больницам в Европе, в том числе в Барселоне, Берлине, Лондоне, Милане, Париже и Бельгии", - отмечается в релизе.



Теги: обувь, подарок, Nike, медики, COVID-19
 
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