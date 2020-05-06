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Усик и Ломаченко снялись в российском религиозном фильме (ВИДЕО)
Украинские олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках документального фильма российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь из Орловской области РФ и Киево-Печерской лавры под названием "Здравствуй, брат! Христос воскрес", сообщает LIGA.net.
В описании к ленте говорится, что она – о "вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров и российских спортсменов", которые "в нелегкие времена для канонической православной церкви Украины остаются преданными Богу, вере, отечеству".
Помимо украинцев, в фильме снялись боец-рукопашник Алексей Назаров и боксер Александр Трубников из РФ, а также митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий с другими церковниками, которые рассказывают, что Украина, Беларусь и Россия - это "единая Русь".
Теги: фильм, церковь, Василий Ломаченко, Александр Усик
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