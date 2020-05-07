Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Усика и Ломаченко занесли в базу «Миротворца»

07.05.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Усика и Ломаченко занесли в базу «Миротворца»

Сразу после съемок в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (17-0, 13 КО) и обладатель поясов WBO, WBC и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) попали в базу сайта «Миротворец», сообщает XSPORT.ua.
«Митротворец» позиционирует себя, как центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Обвинения в адрес обоих спортсменов сформулированы так:
«Отрицание российской агрессии.
Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор).
Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ».



Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, сайт "Миротворец"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх