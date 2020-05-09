- Усика и Ломаченко занесли в базу «Миротворца»15:00
- Усик и Ломаченко снялись в российском религиозном фильме (ВИДЕО)09:00
- Nike подарит медикам США и Европы более 30 тысяч пар обуви08:00
- УАФ предложила дату начала следующего сезона УПЛ15:00
- Португалия через месяц возобновит футбольный чемпионат17:00
- Сам себе парикмахер: Виталий Кличко показал, как стижется на карантине (ВИДЕО)15:00
- Названа возможная дата возобновления Чемпионата Украины по футболу13:00
- В Германии предложили футболистам Бундеслиги играть в масках15:00
- Футболисты «Шахтера» возобновили тренировки16:00
- В Никарагуа пройдет "карантинный" вечер бокса со зрителями13:00
Украинский борец вызвал Усика на бой без правил (ВИДЕО)
Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай бросил вызов боксеру супертяжелого веса Александру Усику. Видео с обращением к звезде ринга Грицай опубликовал в субботу, 9 мая, на своем канале в YouTube, сообщает Корреспондент.net.
Борец решил отреагировать на видео Усика, где он отправляет в нокаут "диванного эксперта", который его критикует.
"Александр, посмотрел твое последнее видео, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле, я не шучу. Если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком", - сказал Грицай.
Борец назвал ролики боксера "ватными" и вызвал Усика на бой без правил.
"Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам", - сказал спортсмен.
Теги: бой, YouTube, Александр Усик, вызов
- Промоутеры Поветкина приняли решение по бою с Усиком
- Бой Усик - Чисора предварительно перенесен на июль
- Усик одержал третью победу на профессиональном ринге (ВИДЕО)
- Хирн назвал дату и место следующего боя Усика
- Бой Усик - Чисора откладывается из-за травмы украинца
- Кличко и Валуев договорились о поединке
- В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"17:00
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-1917:00
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса13:00
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным11:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского10:00
- В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки17:00
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией14:00
- В центре Донецка взорвался автомобиль13:00
- В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"17:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- В Минске прошел парад к 75-летию Победы (ВИДЕО)13:00
- Lufthansa анонсировала возобновление полетов12:00
- В Минске запретили акцию "Бессмертный полк"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая10:00
- Опубликован список товаров, по которым вводится госрегулирование цен09:00
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-1917:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий
- В центре Донецка взорвался автомобиль
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая