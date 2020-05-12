Командующий ООС наградил медалью футболиста Романа Зозулю

12.05.2020 09:00

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля награжден медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность», сообщает sportarena.com.

Приказ от 8 мая о награждении подписан командующим Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

Зозуля давно помогает Вооруженным силам Украины, занимаясь волонтерской деятельностью. В апреле он оказал материальную помощь украинской армии, закупив партию масок и тестов на коронавирус.