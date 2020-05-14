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Сукрис предложил топ-клубам УПЛ доиграть чемпионат в Киеве
Президент «Динамо» Игорь Сукрис предложил клубам из топ-6 УПЛ доиграть нынешней сезон в Киеве, сообщает XSPORT.ua.
Слова президента приводит пресс-служба клуба.
«В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться.
Мы готовы предоставить «Заре» базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти на встречу и помочь соперникам в данном вопросе. При доигровке сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях – матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества.
Какая разница, где мы играем при пустых трибунах? Например, наш матч с «Шахтером» в Харькове: мы добираемся туда двумя-тремя автобусами из Киева, «Шахтер» добирается из Киева, выходим на пустой стадион «Металлист», играем и возвращаемся в Киев. В чем смысл?
Для нас не составит труда договориться с «Шахтером», «Колосом» и «Десной», но хотелось бы, чтобы все клубы в этом вопросе были на одних позициях. И главная позиция – наименьший риск для здоровья футболистов и сотрудников клубов».
Теги: футбол, Киев, Чемпионат Украины, Игорь Суркис
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