Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Сукрис предложил топ-клубам УПЛ доиграть чемпионат в Киеве

14.05.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сукрис предложил топ-клубам УПЛ доиграть чемпионат в Киеве

Президент «Динамо» Игорь Сукрис предложил клубам из топ-6 УПЛ доиграть нынешней сезон в Киеве, сообщает XSPORT.ua.
Слова президента приводит пресс-служба клуба.
«В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться.
Мы готовы предоставить «Заре» базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти на встречу и помочь соперникам в данном вопросе. При доигровке сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях – матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества.
Какая разница, где мы играем при пустых трибунах? Например, наш матч с «Шахтером» в Харькове: мы добираемся туда двумя-тремя автобусами из Киева, «Шахтер» добирается из Киева, выходим на пустой стадион «Металлист», играем и возвращаемся в Киев. В чем смысл?
Для нас не составит труда договориться с «Шахтером», «Колосом» и «Десной», но хотелось бы, чтобы все клубы в этом вопросе были на одних позициях. И главная позиция – наименьший риск для здоровья футболистов и сотрудников клубов».



Теги: футбол, Киев, Чемпионат Украины, Игорь Суркис
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх