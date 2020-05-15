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Названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу
15.05.2020 08:00
На заседании клубов украинской Премьер-лиги было принято решение возобновить первенство 30 мая, сообщает Football.ua.
"За" проголосовало большинство клубов.
Официальное решение будет принято позже, после рекомендаций УПЛ со структурами здравоохранения Украины.
На данный момент в Премьер-лиге отыграно 23 тура. До полного завершения чемпионата командам осталось сыграть по девять матчей.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, карантин, COVID-19
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