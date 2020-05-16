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Сегодня возобновляется футбольный чемпионат Германии
16.05.2020 16:00
В субботу, 16 мая возобновляется сезон в Бундеслиге, сообщает XSPORT.ua.
На сегодня запланированы сразу шесть матчей, включая дерби "Боруссия" Дортмунд – "Шальке". Также возобновит выступление и соперник "Шахтера" по Лиге Европы – "Вольфсбург", который сыграет с "Аугсбургом" на выезде. Матчи начнутся в 16:30.
Лидер чемпионата "Бавария" свой матч проведет 17 мая против "Униона".
Германия станет первой страной в Европе, которая возобновит футбольный чемпионат после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Теги: футбол, Германия, чемпионат
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