Сегодня возобновляется футбольный чемпионат Германии

16.05.2020 16:00

В субботу, 16 мая возобновляется сезон в Бундеслиге, сообщает XSPORT.ua.

На сегодня запланированы сразу шесть матчей, включая дерби "Боруссия" Дортмунд – "Шальке". Также возобновит выступление и соперник "Шахтера" по Лиге Европы – "Вольфсбург", который сыграет с "Аугсбургом" на выезде. Матчи начнутся в 16:30.

Лидер чемпионата "Бавария" свой матч проведет 17 мая против "Униона".

Германия станет первой страной в Европе, которая возобновит футбольный чемпионат после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.