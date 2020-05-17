Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Отец Хабиба - в критическом состоянии из-за коронавируса

17.05.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Отец Хабиба - в критическом состоянии из-за коронавируса

У отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) Абдулманапа Нурмагомедова коронавирусом поражено 75% легких. Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов, передает XSPORT.ua.
«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление», - сказал Рабаданов.
Абдулманап попал в одну из больниц Махачкалы с пневмонией, но из-за неправильного лечения у него случился инсульт. После этого Нурмагомедова доставили в госпиталь Москвы, где у него диагностировали коронавирус.



Теги: отец, COVID-19, Хабиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх