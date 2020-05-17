Отец Хабиба - в критическом состоянии из-за коронавируса

17.05.2020 17:00

У отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) Абдулманапа Нурмагомедова коронавирусом поражено 75% легких. Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов, передает XSPORT.ua.

«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление», - сказал Рабаданов.

Абдулманап попал в одну из больниц Махачкалы с пневмонией, но из-за неправильного лечения у него случился инсульт. После этого Нурмагомедова доставили в госпиталь Москвы, где у него диагностировали коронавирус.