Последние новости раздела
- Отец Хабиба - в критическом состоянии из-за коронавируса17:00
- Сегодня возобновляется футбольный чемпионат Германии16:00
- Названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу08:00
- Сукрис предложил топ-клубам УПЛ доиграть чемпионат в Киеве14:00
- Командующий ООС наградил медалью футболиста Романа Зозулю09:00
- Киевское «Динамо» возобновляет тренировки17:00
- Украинский борец вызвал Усика на бой без правил (ВИДЕО)18:00
- Усика и Ломаченко занесли в базу «Миротворца»15:00
- Усик и Ломаченко снялись в российском религиозном фильме (ВИДЕО)09:00
- Nike подарит медикам США и Европы более 30 тысяч пар обуви08:00
Отец Хабиба - в критическом состоянии из-за коронавируса
17.05.2020 17:00
У отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) Абдулманапа Нурмагомедова коронавирусом поражено 75% легких. Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов, передает XSPORT.ua.
«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление», - сказал Рабаданов.
Абдулманап попал в одну из больниц Махачкалы с пневмонией, но из-за неправильного лечения у него случился инсульт. После этого Нурмагомедова доставили в госпиталь Москвы, где у него диагностировали коронавирус.
Теги: отец, COVID-19, Хабиб
Читайте также:
- В США запретили слова "мама" и "папа"
- Хью Грант впервые стал отцом. У актера родилась дочь
- Отец Ксении Бородиной задержан на поминках по Деду Хасану
- Отец извинился перед людьми за неправильное воспитание дочери
- Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру
- МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО09:00
- В ОРДЛО обновили данные о ситуации с коронавирусом11:00
- В "ЛНР" учредили "день конституции"17:00
- В "ДНР" осудили за "шпионаж" жителя Волновахи16:00
- В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"12:00
- В ОРДО сообщили о 15 новых заболевших коронавирусом11:00
- В ОРЛО уже более 300 случаев заболевания COVID-1916:00
- В оккупированном Харцызске "диверсанты" испортили инсталляцию "Победа"15:00
- В "ДНР" продлили и смягчили "режим повышенной готовности"13:00
- В Мариуполе с 15 мая открывают пляжи09:00
- Отец Хабиба - в критическом состоянии из-за коронавируса17:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая15:00
- Китай заработал на COVID-19 почти $20 млрд13:00
- Организаторы Евровидения-2021 уточнили условия участия в конкурсе12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая11:00
- В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-1910:00
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО09:00
- Сегодня возобновляется футбольный чемпионат Германии16:00
- Камбоджа заявила о полной победе над эпидемией коронавируса14:00
- В "ДНР" объявили онлайн-конкурс красоты12:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- В "ДНР" продлили и смягчили "режим повышенной готовности"
- В оккупированном Харцызске "диверсанты" испортили инсталляцию "Победа"
- В "ДНР" осудили за "шпионаж" жителя Волновахи
- В ОРДЛО обновили данные о ситуации с коронавирусом
- В Мариуполе с 15 мая открывают пляжи
- В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-19
- В РФ установлен суточный "рекорд" смертности от коронавируса
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО
- В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"
- В "ЛНР" учредили "день конституции"