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УАФ предложит Шевченко продлить контракт со сборной Украины

20.05.2020 17:00
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УАФ предложит Шевченко продлить контракт со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерский штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Sport Arena.
Нынешнее соглашение Андрея Шевченко истекает в июле 2020 года, оно было подписано до предполагавшегося завершения Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год.
Украинская ассоциация футбола хочет сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места.
Ожидается, что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



Теги: футбол, контракт, тренер, Андрей Шевченко, Сборная Украины
 
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