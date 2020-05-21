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Стали известны даты первых матчей команд УПЛ после карантина
Украинские футбольные клубы ведут активную подготовку к возобновлению сезона, который взял вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. После столь длительного простоя тренировками команды не ограничатся — болельщиков ожидают противостояния, которые будут иметь товарищеский характер, сообщает football.ua.
Например, киевское Динамо и донецкий Шахтер встретятся с львовским Рухом, который лидирует в турнирной таблице Первой лиги, а Александрия проведет сразу два спарринга за пять дней.
Ниже представлено расписание запланированных контрольных матчей:
22 мая, пятница
Минай — ФК Львов. Стадион Минай. Начало матча — 15:00;
Динамо — Рух. Стадион НТБ Динамо. Начало матча — 16:00;
Александрия — Ворскла. Стадион Ника. Начало матча — неизвестно.
23 мая, суббота
Колос — Олимпик. Стадион в селе Мала Салтанивка. Начало матча — 17:00.
24 мая, воскресенье
Шахтер — Рух. Стадион УТБ Святошин. Начало матча — неизвестно.
26 мая, вторник
Александрия — Черкащина. Стадион Ника. Начало матча — неизвестно.
Теги: Украина, футбол, Премьер-лига
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