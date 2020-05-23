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"Динамо" и "Рух" сыграли в первом "послекарантинном" матче

23.05.2020 12:00
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"Динамо" и "Рух" сыграли в первом "послекарантинном" матче

Вчера, 22 мая "Динамо" и "Рух" сыграли первый официальный матч в Украине после ослабления карантина, сообщает Телеканал новостей «24».
Ни одна из команд за 90 минут не смогла поразить ворота соперника и товарищеский поединок завершился нулевой ничьей.
Уже завтра, 24 мая львовяне проведут свой следующий спарринг против донецкого "Шахтера".



Теги: карантин, товарищеский матч, ФК "Динамо" Киев
 
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