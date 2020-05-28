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Анонс и прогноз на супердерби "Шахтер" - "Динамо"
28.05.2020 16:00
В воскресенье, 31 мая, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо", сообщает ZN.
Букмекеры считают фаворитом поединка донецкий клуб. На победу "Шахтера" предлагается коэффициент 2,02. Ничья оценивается котировкой 3,52. На успех "Динамо" можно поставить с коэффициентом 3,62.
В нынешнем сезоне это будет уже пятая встреча команд. Предыдущие четыре матча между ними завершились двумя победами "Шахтера" и двумя выигрышами "Динамо".
В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Начало трансляции – в 16:55.
Теги: прогноз, букмекер, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев, анонс
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