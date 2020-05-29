Завтра в Украину возвращается большой футбол

29.05.2020 16:00

В субботу, 30 мая пройдут первые матчи УПЛ после коронавирусной паузы, сообщает football.ua.

В рамках 24-го тура Favbet Лиги завтра встретятся:

Колос — Десна 14:00

Александрия — Заря 17:00

Днепр-1 — Олимпик 17:00

А на 31 мая запланированы еще три матча тура: