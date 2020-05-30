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Матч "Карпаты" - "Мариуполь" отменен из-за коронавируса у львовян

30.05.2020 15:00
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Матч "Карпаты" - "Мариуполь" отменен из-за коронавируса у львовян

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь", который должен был состоятся 31 мая, отменен в связщи с тем, что среди игроков и персонала львовского футбольного клуба "Карпаты" обнаружили зараженных коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщается на сайте ФК "Карпаты", а также на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.
Как отмечается, тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.
Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги было оперативно проинформировано о ситуации в лагере команды.
Отмечается, что в понедельник члены ФК пройдут еще одно тестирование.



Теги: футбол, Мариуполь, Карпаты, отмена, COVID-19
 
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